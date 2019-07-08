Тина Кунаки в бикини показала идеальную фигуру - ФОТО

Всего два месяца назад на свет появился первенец Венсана Касселя и Тины Кунаки - дочь Амазони. И, похоже, молодая мама моментально пришла в форму. До родов французская бельевая модель часто демонстрировала сексуальные изгибы тела и знаменитую объемную прическу, и, вот, вновь вернулась к излюбленному занятию - позирует в бикини в Instagram.

Как сообщает Lady.Day.Az, крошечный темно-синий купальник подчеркивает подтянутую фигуру молодой мамы и отменный пресс. А ведь совсем недавно она ностальгировала по своему убийственному телу, публикуя кадры "из прошлого". Перерывать архив Кунаки больше не придется - в скором времени нас ждут новые чувственные кадры.

Н. Гасымова

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