4 причины, чтобы есть черешню - ФОТО

Одна чашка черешни содержит 90 калорий, достаточный запас клетчатки, белка и витаминов А и С. Клиническое исследование на здоровых людях в возрасте от 18 до 25 лет, проведенное в Мичиганском университете, впервые показало, что антиоксиданты в черешне попадают в кровь человека и повышают антиоксидантную активность всего организма на 12 часов.

Рассказываем и о других полезных свойствах черешни, чтобы вы точно не прошли мимо этой ягоды.

Черешня улучшает сон

Диетолог и автор знаменитой системы питания 1:1:1 Рания Батайне, утверждает, что "помимо антиоксидантов, черешня является единственным естественным источником мелатонина - гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования". И употребление нескольких ягод за час до сна, может значительно улучшить его качество.

Черешня помогает при воспалениях

Принято считать, что все красные фрукты и овощи - слишком агрессивные и усиливают воспалительные процессы в организме. Однако в отношении черешни все иначе. Ученые Бостонского университета выяснили, что те, кто активно потреблял черешню в течение всего двух дней, на 35% снижали риск приступов артрита и остеоартрита, по сравнению с теми, кто это не делал. Верный сигнал к тому, что воспаления черешня гасит, а не разжигает.

Черешня улучшает память

Черешня является хорошим источником антоциана, вещества, которое усиливает память. Исследовательский центр питания и проблем старения Университета Тафтса в Бостоне опубликовал такие результаты после ряда опытов на крысах, чья память и моторные функции стали значительно лучше после увеличения антоциана в рационе.

Черешня помогает снизить риск сердечных заболеваний

Терпкие ягоды обеспечивают и сердечно-сосудистые льготы по здоровью, помогая отрегулировать уровень глюкозы у пациентов с метаболическим синдромом. Исследовательская лаборатория Кардиопротекции Мичиганского университета предполагает, что ягоды могут снизить риск инсульта, даже когда их принимают с предписанными лекарствами, сообщает профильное издание Science Daily. Ученые измерили кровяное давление подверженных инсульту крыс, а также их баланс и координацию, с помощью различных физических тестов. Результаты были обнародованы в 2013 году: животные "на черешне" улучшили координацию и снизили кровяное давление.

Н. Гасымова

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