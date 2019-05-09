Как питаться в священный пост? – Советы диетолога Туту Зейналовой

Как питаться во время поста в священный месяц Рамазан, чтобы не навредить организму? Об этом Lady.Day.Az рассказала диетолог Туту Зейналова.

Вот чего стоит бояться во время поста:

1. Обезвоживание

В месяц Рамазан стоит предотвратить дегидратацию организма. В сухур следует выпивать 2-3 стакана воды. И чтобы не возникало жажды в течении дня следует находиться в прохладных помещениях и уменьшать физическую нагрузку. То есть спортом лучше заняться после ифтара.

Следует уменьшить потребление соли. Нужно есть не соленый сыр и отказаться от оливок утром. Чтобы уменьшить потерю жидкости, нужно уменьшить потребление кофе и чая, потому что они обладают мочегонным действием, что в свою очередь увеличивает чувство жажды.

Воды в день мы должны употреблять 3% от массы тела. То есть если вы весите 60 килограммов, то воды нужно выпить 1,8 литров в день.

2. Колебания уровня сахара в крови

Чтобы не было скачка уровня сахара в крови в течении дня следует употреблять продукты с низким гликемическим индексом. Хлеб должен быть из овсяной и ржаной муки. Следует употреблять цельнозерновые продукты. И воздержаться от сладкой выпечки.

Есть сладости можно 2-3 раза в неделю. Ежедневно в качестве десерта после ифтара можно есть фрукты, орехи, сухофрукты, или же молочные сладости - мороженое, сютлач, тирамису и т.д.

Что есть в сухур (имсак)?

На сухур обязательно стоит просыпаться. Самая большая ошибка многих в том, что они вообще не просыпаются утром и пропускают этот прием пищи. Тогда разрыв между приемами пищи становится очень большим.

Питание должно быть сбалансированным, то есть организм должен получать необходимое количество белков, жиров и углеводов.

В сухур для получения углеводов стоит есть хлеб. Чтобы получить протеин - нужно съесть яйцо, не соленые сыры, творог, кефир, молоко или сделать сэндвич из ржаной или овсяной муки с курицей. Утром можно съесть супчик.

Обязательно следует получать достаточное количество клетчатки. Одна из самых частых жалоб во время Рамазана это проблемы с кишечником, запоры. Поэтому желательно есть овощи и фрукты, чтобы получить достаточное количество клетчатки.

Жиры организм получает из масел. Можно, например, приготовить омлет на оливковом масле, съесть не соленые оливки, или грецкие орехи, где есть и клетчатка и омегажирные кислоты.

Что есть в ифтар?

В Рамазан важно следить за способом приготовления пищи и ее температурой.

Воду следует пить комнатной температуры, потому что холодная может вызвать спазмы в желудке.

Открывая орудж следует выпить 1-2 стакана воды комнатной температуры, съесть 1-2 хурмы. Открывая орудж можно съесть кусочек сыра или суп (чечевичый, куриный, фасолевый, довгу и т.д.).

Спустя 10-15 минут следует перейти к основному приему пищи.

Нежелательно есть сразу жареную пищу и сладкое.

Еду надо готовить на пару, в духовке или сделать шашлык.

Мы "делим" свою тарелку условно на три части. Половину тарелки должны составлять овощи. Можно съесть любой салат без майонеза, заправленный оливковым маслом. Четверть тарелки должны составлять мясные блюда, а другую четверть - цельнозерновой гарнир (гречка или булгур, от риса лучше отказаться). Можно съесть хлеб.

Рядом с блюдом желательно съесть кефир. Он богат кальцием и способствует лучшему пищеварению, предотвращает проблемы с кишечником.

После основного приема пищи в ифтар, желательно подождать час-полтора и совершить прогулку на свежем воздухе. По возвращению с прогулки можно съесть десерт.

И помните, что пищу следует хорошо прожевать, а не быстро заглатывать, чтобы избежать вздутия и проблем с перевариванием.

Allah qəbul eləsin!

Н. Гасымова

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