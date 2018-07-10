5 простых правил, чтобы сохранить молодость и красоту после 25 лет - ФОТО

Кожа после 25 лет еще не нуждается в активных средствах, которые подтягивают и разглаживают. Но уход тоже должен быть особым.

Этим правилам легко следовать, и они помогут сохранить молодость кожи надолго.

Увлажнение

Первые морщинки появляются из-за того, что кожа начинает терять влагу. Поэтому самое главное правило - увлажняй ее и изнутри, и снаружи постоянно.

Поэтому маст-хэв - продукты с гиалуроновой кислотой и другими увлажняющими компонентами. А также термальная вода, которую в течение дня можно брызгать на кожу лица. И обязательно контролировать уровень воды в организме.

Защита от солнца

Солнце не желательно для кожи, особенно когда оно в зените. Так что если загораешь, то аккуратно. А лучше вообще о бронзовом загаре забыть. Дело в том, что ультрафиолет проникает в более глубокие слои кожи. И это может истончать дермальный слой. А он является как бы основой для кожи. И если дерма слабеет, то верхний слой кожи становится дряблым.

Итак, отправляясь на отдых, запасись хорошей косметикой для загара и после. А также все процедуры по увлажнению следует усилить.

Очищение

Коже необходимо очищение как утром, так и вечером. Утром достаточно чуть протереть мицелярной водой. Вечером очищение должно быть более глубоким.

Все средства для очистки не должны содержать спирта. И ни в коем случае не ложись спать с косметикой на лице.

Избавься от вредных привычек

Вредные привычки, как курение, алкоголь пагубно сказываются на коже. И если до 20 лет это не столь заметно, то после 25 кожа уже реагирует, если что-то вредного переела или перепила.

Кроме того, важно соблюдать четкий режим сна и ложиться в одно и то же время. Все это поможет сохранить кожу молодой надолго.

Косметика

Декоративная косметика должна быть качественной. Пудры, помады, тональный крем - это то, что остается на коже лица целый день. И, конечно, воздействует на нее. Поэтому возьми за правило покупать лучше не так много косметики, но хорошего качества.

Так же предпочти тональным средствам легкие пудры. Кисти нужно мыть раз в неделю и обязательно следи за сроком годности всей своей косметической продукции.

edinstvennaya.ua