10 звезд, которые выбрали сыроедение - ФОТО

Сочный стейк, шоколадный эклер, да, в конце концов, банальная яичница на завтрак... Но они решили отказаться от этих простых радостей жизни и выбрали сыроедение. Эту популярную систему питания давно пропагандируют многие звезды.

Анджелина Джоли

Самым главным голливудским сыроедом является Анджелина Джоли. Считается, что именно она "подсадила" коллег по цеху на эту методику питания. Актриса уверена, именно сырые продукты - залог ее красоты. Иногда Энджи все же "грешит" и готовит себе куриное мясо или рыбу на пару.

Деми Мур

Голливудская актриса Деми Мур одна из первых обратилась к сыроедению. На данный момент ее стаж в этом деле - уже больше 8 лет. Актриса утверждает, что не страдает без привычных блюд. Она с удовольствием делится рецептом своего фирменного томатного коктейля, а конфеты заменяет замороженным вишневым соком. Может, секрет ее вечной молодости именно в сыроедении?

Натали Портман

Натали Портман присоединилась к сыроедам в 2009 году. Перерыв сделала только во время беременности, став вегетарианцем и добавив в рацион необходимые будущему малышу продукты. Актриса внимательно следит за своим здоровьем, регулярно проверяя показатели железа, гемоглобина и белков, которые могут сильно упасть при таком питании.

Ума Турман

Еще одна знаменитая сыроедка - Ума Турман. Актриса пришла к сыроедению относительно недавно. Первое время Турман рассказывала, что привыкнуть к новому питанию было непросто, зато теперь она чувствует легкость и счастье, которое не готова променять даже на самый сочный стейк.

Джаред Лето

Джаред Лето присоединился к сыроедам недавно. Друзья и журналисты регулярно подшучивают над музыкантом, ведь он постоянно что-то жует. То есть не что-то, а овощи или фрукты. В своем твиттере Лето регулярно выкладывает фото своих любимых деликатесов: то арбузы, то молодые кокосы, то сырой арахис.

Мадонна

Вообще-то, Мадонна - строгий вегетарианец с 15 лет. Основу рациона звезды составляет растительная пища: овощи, фрукты, необработанный рис, кунжут, морские водоросли и суп мисо. Но порой певица обращается и к чистому сыроедению. Бывают периоды, когда Мадонна "сидит" только на овощах, фруктовых салатах и свежей зелени.

Валерия Гай Германика

Известный режиссер Валерия Гай Германика питается исключительно сырыми фруктами, овощами, зеленью и орехами. По мнению Валерии, именно сыроедение повышает ее "креативность" и дает свежие идеи.

Дима Билан

Осенью прошлого года мы были ошарашены тем, как сильно похудел наш любимый Дима Билан. Устав от людской молвы и пожеланий "кушать больше и чаще", Дима признался: он стал сыроедом. По мнению артиста, художник должен быть голодным. И вообще, так ему легче и комфортнее живется. К слову, за 4 месяца сыроедения Дима похудел на 12 кг.

Виктория Боня

Бывшая звезда "Дома-2" решила стать сыроедом примерно два года назад. В своем Instagram девушка даже отметила первый месяц своего сыроедения. Боня сыпала восторженными отзывами о том, какой правильный выбор сделала и как ей теперь легко и хорошо живется. Она даже собиралась открыть ресторан для сыроедов на юге Франции... Однако через какое-то время Боня призналась поклонникам, что нарушила свой обет сыроедения и съела в ресторане рыбку.

Сати Казанова

Свой путь к сыроедению Сати Казанова начала издалека. Сначала увлеклась йогой, потом отказалась от мяса и курицы, а сейчас не ест даже рыбу. Певица уверена: сыроедение - это не только полезно, но и вкусно. В Instagram Сати и правда регулярно появляются фотографии сыроедческой еды, которые выглядят очень даже вкусно.

cosmo.ru