Как грамотно обновить гардероб к весне без лишних трат

Начать обновление гардероба стоит с ревизии, а также составления осознанного списка покупок. Об этом "Газете.Ru" рассказала предприниматель, стилист, автор TГ-канала Gaya_LifeinStyle Гаянэ Сергеева, передает Day.Az.

Первый шаг - ревизия. Необходимо достать все вещи и максимально честно оценить каждую.

"Достаньте весь зимний и прошлогодний весенний гардероб и задайте себе три вопроса о каждой вещи: надевали ли вы это в последний год, выглядит ли она свежо, вызывает ли радость? Все, что не прошло проверку, нужно отпустить без сожаления. Это освобождает не только место в шкафу, но и ментальное пространство", - рассказала эксперт.

Она также отметила, что важно отпустить одежду, которая ассоциируется с прошлым этапом жизни, больше не отражает вас или просто висит на всякий случай.

"То же касается вещей "на потом" или "когда похудею". Они создают психологическое давление и мешают двигаться дальше", - объяснила стилист.

По ее мнению, следующий этап - составление осознанного списка покупок.

"Вместо спонтанных приобретений лучше заранее определить, чего именно не хватает, и представить, как новые вещи будут сочетаться с уже имеющимися. Сам процесс шопинга тоже требует дисциплины. Рекомендую сначала примерять, фотографировать образы и давать себе время на обдумывание, чтобы избежать импульсивных решений. Представьте 3-5 образов с новой вещью и другими вещами, которые уже есть в вашем гардеробе" - добавила она.

Сергеева заявила, что весной 2026 года в моде игра фактур и многослойность.

"Прозрачные ткани, кружево и легкие сочетания. Актуальной остается и так называемая "дорогая база": лаконичные пальто-халаты в бежевых и пудровых оттенках. Среди обуви выделяются два направления: изящные балетки и более грубые лоферы на толстой подошве. В аксессуарах - акцент на крупные формы: объемные сумки, массивные браслеты, выразительные очки", - посоветовала специалист.

Стилист отметила цветовую палитру сезона: мягкие и "аппетитные" оттенки: масляный желтый, карамельный и шоколадный, мятный и пыльно-розовый.

"Также в тренде остаются широкие брюки с высокой посадкой и вязаные вещи, которые теперь воспринимаются не как домашние, а как полноценная часть городского гардероба. Важная деталь - длина должна закрывать половину обуви", - добавила она

Эксперт предложила ориентироваться на простую пропорцию: 70% базы, которая вам действительно идет, 20% трендовых вещей и 10% экспериментов.

"Лучший гардероб - не самый большой, а самый продуманный. Когда каждая новая вещь работает сразу в нескольких образах", - подчеркнула Сергеева.