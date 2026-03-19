Стилист рассказала, как правильно сочетать трендовые оттенки весны

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru рассказала редактор моды Lamoda Юлия Ишимова.

"Самый нейтральный из трех трендовых цветов весны - теплый бежевый, напоминающий оттенок соломы. Именно в таком отшили свои твидовые костюмы в Chanel, шелковые тренчи и шарфы с бахромой в Ferragamo и расшитые кристаллами боди в Mugler. Соломенный сам по себе довольно базовый, поэтому смело носите его с любыми оттенками - от белого до хаки. Но, пожалуй, самое красивое и актуальное сочетание было на шоу №21 и Chanel - бежевый в тандеме с пастельно-розовым", - заявила стилист.

Ишимова также предложила присмотреться к трендовому оранжевому цвету, который продемонстрировали на показах Saint Laurent (в виде громоздких макси-платьев), Alaia (в виде гибридов юбок и шароваров) и Loewe (в качестве фактурных пальто).

"Как успокоить оранжевый, показали на подиумах Prada (дополнили яркую юбку песочным тренчем) и Loewe (замиксовали пальто с черными брюками-сеткой). Если хочется необычных сочетаний, то можно обратиться к цветовому кругу: напротив оранжевого - фиолетовый и синий. Именно с ними он раскрывается на максимум", - посоветовала редактор моды.

Еще одним трендовым цветом, как утверждает Ишимова, является кобальтовый синий.

"Если хотите строгости и минимализма, то добавляйте стерильный белый или холодный черный. Для образа в ретро стиле возьмите пример с Versace и сочетайте выстиранный бирюзовый и красный. Также можно смиксовать кобальтовый синий с темно-коричневым. И конечно, каждый из оттенков будет потрясающе смотреться в монохромных образах", - заявила эксперт.