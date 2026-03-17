17 марта 2026 11:45

Названы самые трендовые цвета весны

Черный возглавил список самых трендовых цветов весны. Об этом "Газете.Ru" рассказала фэшн-эксперт, основатель Высшей Школы Имиджа и Стиля и арт-директор французского бренда "Michel Kataná" Наталья Семенова, передает Day.Az.

Семенова обратила внимание, что сегодня черный носят иначе, чем несколько лет назад.

"Если раньше был популярен тотальный черный образ, то сейчас он чаще становится базой для более сложной палитры. Черное пальто, тренч или костюм создают основу образа, к которой добавляются мягкие и глубокие оттенки - шоколад, серый, оливковый", - отметила стилист.

Второй цвет, который буквально захватил город, как утверждает Семенова, - шоколадный.

"Этот оттенок последние сезоны уверенно вытесняет привычный черный в роли главного "дорогого" цвета гардероба. Шоколад появляется в пальто, костюмах, шарфах. И именно здесь особенно заметен эффект дорогой фактуры. Например, кашемировый палантин цвета горького шоколада всегда выглядит роскошнее, чем такой же черный. Шоколад подчеркивает мягкость кашемира и игру света на ткани, тогда как черный часто визуально "гасит" текстуру", - считает стилист.

В список трендовых цветов весны также попал серый.

"Особенно востребованы сложные варианты: графит, холодный серый, серебристо-дымчатый и мягкий жемчужный. Серый прекрасно работает в минималистичном гардеробе мегаполиса. Он выглядит интеллектуально, и именно поэтому его так любят стилисты и дизайнеры", - поделилась эксперт.

Семенова рекомендовала обратить внимание и на оливковый.

"Этот оттенок постепенно становится новым нейтралом, потому что он легко сочетается практически со всей базовой палитрой, от черного до шоколадного. Оливковый идеально подходит для городской весны, так как он практичный. Именно поэтому его чаще всего можно увидеть в тренчах, бомберах и легких куртках", - заявила эксперт.

По ее словам, также стоит присмотреться к прохладному голубому.

"Голубой чаще всего появляется в рубашках, костюмах и легких пальто. Он прекрасно освежает весенний гардероб и работает как мягкий акцент среди более спокойной нейтральной палитры", - отметила Семенова.


