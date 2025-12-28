28 декабря 2025

28 декабря 2025 14:11

Тайра Бэнкс захотела вернуть популярный тренд 90-х

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс захотела вернуть один популярный тренд 90-х.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий публикует People.

52-летняя манекенщица встретилась с журналистами на мировой премьере Cirque Du Soleil LUDÕ в Нуэво-Вальярте, Мексика.

Она ответила на вопросы представителей СМИ и призналась, что любит последнее десятилетие XX века, вследствие чего ей бы хотелось возродить тенденцию на украшение. Речь шла о черных чокерах.

"Если бы я могла вернуть тренд 90-х... [Мне очень понравились] эти тугие ожерелья... Мы делали их из черной нити. Как черная лента", - пояснила она.


