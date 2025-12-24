Популярная певица назвала нелепый тренд из 1980-х

Популярная американская певица Паула Абдул назвала нелепый тренд 80-х.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий публикует People.

63-летняя знаменитость со смехом призналась, что пышная челка, которая была актуальна десятки лет назад, вышла из моды. При этом она подчеркнула, что популярные в 80-х резинки для волос она по-прежнему любит и считает их актуальным аксессуаром.

"Начинала я с прически "наполовину собранные, наполовину распущенные волосы". И до сих пор так делаю", - уточнила она на мировой премьере Cirque Du Soleil LUDÕ в Мексике.