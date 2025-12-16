16 декабря 2025

16 декабря 2025 16:05

Мех назвали главным трендом зимы-2025/26

Редактор Lamoda Полина Федотова назвала мех главным трендом зимы-2025/26.

Как передает Day.Az, своими наблюдениями она поделилась с "Лентой.ру".

По словам модного эксперта, помимо классических шуб, можно присмотреться к горжеткам, съемным воротникам или жакетам и кардиганам с пушистой отделкой на рукавах. Кроме того, актуальность обрели кучерявые сумки и ворсистые туфли с мехом пони.

К тому же в моду вошли кейпы и блузы с перелиной, платья-пончо и ажурные накидки, впервые созданные Джонатаном Андерсоном для Dior. "Для более торжественных выходов можно выбрать наряд с корсетом, фижмами или кринолином - тренд особенно прижился на кутюрной Неделе моды в коллекциях Schiaparelli, Maison Margiela и Balenciaga", - утверждает Федотова.

Что касается аксессуаров, трендовыми определенно стали сумки-кисеты из бархата и шелка, высокие перчатки и всевозможные пояса - от маскулинных камербандов до шелковых шарфов с бахромой, которые лучше повязывать поверх жакета или смокинга.


