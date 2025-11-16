16 ноября 2025

16 ноября 2025 10:49

Названы самые подходящие оттенки в одежде для встречи Нового года

Стилист Александр Рогов назвал россиянам самые подходящие оттенки в одежде для встречи Нового года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Модный эксперт исследовал представленные брендами капсулы и определил, что красный и бордовый цвета стали популярными.

"Мы на полной скорости несемся к новогодним праздникам, а это значит, что уже пришло время присматривать себе наряды для главной ночи года! И как сегодня во время шопинга стало понятно, многие бренды уже представили новогодние капсулы. И если вы верите советам астрологов, то самым подходящим цветом праздничного наряда станут все оттенки красного и бордо", - написал он.


