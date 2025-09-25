25 сентября 2025

25 сентября 2025 16:06

Известная стилистка назвала самую трендовую одежду на осень

Известная американская стилистка Стейси Лондон назвала самую трендовую одежду на осень.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий публикует Page Six.

По словам эксперта, в настоящем сезоне будут актуальны вещи в коричневых и медных тонах. Кроме того, Лондон считает, что модными также станут предметы гардероба с различными принтами "Думаю, вы увидите тонну леопардовых, гороховых, полосатых и цветочных принтов", - подчеркнула она.

В то же время специалистка порекомендовала обратить внимание на одежду и обувь, выполненную из замши или украшенную блестками. Вдобавок она отметила, что осенью многие женщины начнут носить в офис платья и юбки вместо брючных костюмов. "Мне кажется, вы увидите больше юбок и платьев, чем раньше. Это связано с тем, что мы отходим от делового пиджака и повседневных джинсов", - пояснила собеседница портала.


