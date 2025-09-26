Стилист назвала самые модные цвета осени 2025 года

Оттенок шоколадного мусса (Mocha Mousse) - самый модный цвет этой осени. Об этом "Газете.Ru" рассказала стилист Юлия Железнова, передает Day.Az.

"Главным цветом этого сезона стал оттенок Mocha Mousse - теплый шоколадный тон с кофейно-каштановыми нюансами. Он подходит как для повседневных образов, так и для более изысканных сочетаний. Оттенок подчеркивает естественную теплоту и добавляет образу глубину", - заявила эксперт.

Железнова также посоветовала присмотреться к глубокому фиолетовому.

"Этот цвет возвращается в тренды. Он придает образам нотки загадочности и утонченности", - отметила стилист.

По ее словам, не потерял актуальности и ярко-красный, который отлично работает как акцент.

Любителям мягких оттенков Железнова предложила обратить внимание на йогуртово-розовый.

"Йогуртово-розовый отлично сочетается с бежевыми и серыми базовыми цветами, а также с тем же оттенком шоколадного мусса, добавляя образам женственности и легкости", - заявила стилист.

Железнова призвала не бояться экспериментировать с комбинациями.

"Теплый шоколадный может прекрасно ужиться как с дерзким красным, так и с мягким розовым, создавая сложные, многослойные образы", - заключила эксперт.