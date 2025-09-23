6 пар обуви, которые будут актуальны этой осенью

Осенью 2025 дизайнеры предложили нам удобные и универсальные модели обуви, которые подойдут не только на один сезон. Новые коллекции показывают: тренды замедляются, и теперь одна пара может служить не меньше двух-трёх лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, в подборке - шесть вариантов, которые точно стоит добавить в список желаний.

Мэри джейн 2.0

Туфли с ремешком остаются фаворитами. Год назад модницы охотились за Alaïa, а бренды по всему миру выпускали десятки версий. Сегодня акцент сместился: актуальны либо элегантные мэри джейн с ремешком на невысоком каблуке kitten heel, либо лодочки с широким ремешком для устойчивости. Они сочетают ретро-обаяние и практичность, поэтому их можно носить и в офис, и на вечеринки.

Сапоги-слаучи

Складки, складки и ещё раз складки. Сапоги-слаучи вновь на пике популярности. Вариации разные: ботильоны, высокие сапоги из мягкой кожи или экокожи. Стоит вложиться в качественную пару, но если хочется лишь попробовать тренд, можно выбрать бюджетные модели из искусственных материалов. Отлично смотрятся как с узкими джинсами, так и с юбкой-миди.

Жокейские сапоги

Трубы на низком ходу или с небольшим каблуком - всегда в числе фаворитов. Тонкая пряжка, гладкая кожа и строгая форма делают их идеальной парой для базового гардероба. Тренд old money то уходит, то возвращается, но жокейские сапоги давно вышли за рамки сезонных модных волн. Они отлично впишутся и в деловой образ, и в повседневный.

Обувь с принтом

Звериные мотивы остаются вечной классикой. Змеиный или леопардовый принт на лодочках и ботильонах придаёт образу дерзости. Актуальны и более смелые варианты - абстрактные дизайнерские узоры, которые чаще всего предлагают локальные марки. Это способ выделиться и показать характер, даже если весь остальной наряд выдержан в минимализме.

С квадратным мысом

Тупой нос возвращается, но в новой версии: слегка вытянутый и как будто "отколотый". Такой фасон смотрится необычно и броско. Он подходит не всем, зато становится яркой деталью образа. Если хочется эксперимента - стоит попробовать сапоги или ботильоны с таким мысом. Возможно, классический квадратный вариант останется дольше, но сейчас внимание именно к этой форме.

Казаки и вестерн

Ковбойская эстетика укрепилась настолько, что стала обязательным пунктом в обувном гардеробе. Бахрома, скошенные каблуки, декоративные строчки и заклёпки - всё это уже воспринимается не как тренд, а как стиль жизни. Коллекции продолжают пополняться новыми моделями, и у модниц появляется возможность собрать целый "мини-ранчо" в гардеробе.