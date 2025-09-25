25 сентября 2025

25 сентября 2025 11:51

Стилистка назвала главные тренды в осенней одежде

Стилистка из Чикаго Ким Прайс назвала главные тренды в осенней одежде. Своими размышлениями на данную тему она поделилась в эфире телеканала ABC7, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь специалистка выделила замшевые вещи шоколадно-коричневых цветов и яркие анималистичные принты. Кроме того, эксперт указала на наряды в стиле преппи и одежду, выполненную полностью из джинсовой ткани.

"Эти тренды универсальны и интересны. Вы можете легко комбинировать текстуры и узоры, оставаясь при этом стильными", - подчеркнула Прайс.


Просмотров: 70

