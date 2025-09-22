Эксперт рассказала, кому подойдут бессульфатные шампуни

Бессульфатные шампуни подойдут окрашенным волосам.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала руководитель отдела разработки продукта VOIS Дарья Александрова.

"Для окрашенных волос стоит использовать бессульфатные шампуни, потому что они помогут дольше сохранить оттенок", - заявила эксперт.

По словам Александровой, в таких средствах используют более мягкие системы - на основе аминокислотных, бетаиновых или амфотерных ПАВ. Эти формулы очищают деликатнее кожу головы и реже провоцируют сухость.

Эксперт заявила, что бессульфатные шампуни также подойдут для сухих, пористых и поврежденных волос, волнистых и кудрявых, а также людям с чувствительной кожей головы. Кроме того, такие средства помогают продлить эффект после процедур кератина, ботокса и ламинирования.

Александрова обратила внимание, что при нормальной коже и волосах, без чувствительности и специальных процедур, острой необходимости в смене шампуня нет. При очень жирной коже головы или обильном стайлинге, когда периодически требуется более интенсивное очищение, также можно не использовать бессульфатный шампунь или чередовать его с глубоким очищением.

Эксперт опровергла миф, согласно которому бессульфатные шампуни не пенятся. Она объяснила, что современные мягкие ПАВ дают стабильную пену, просто ее может быть чуть меньше.

Также Александрова заявила, что маркировка "без сульфатов" касается только класса ПАВ, состав может быть как натуральным, так и технологичным.

По словам эксперта, чтобы перейти на бессульфатный шампунь, нужно дать коже головы время адаптироваться (1-2 недели), мыть ее дважды при необходимости, распределять пену у корней, промывая длину стекающей пеной. Для длины использовать кондиционер или маску по типу волос.