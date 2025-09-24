Названа самая популярная пластика в 2024 году

Блефаропластика впервые стала самой распространенной пластической операцией в 2024 году, сместив липосакцию.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал пластический хирург Александр Катков.

"Популярность блефаропластики объясняется изменением концепции блефаропластики и подхода к этой операции. Вместо обширных резекций - естественная складка верхнего века, которая стала идеальным результатом операции.

Современная блефаропластика - омоложение не только взгляда, но и всей периорбитальной зоны. Это восстановление тонуса кожи, перераспределение мягких тканей в области бровей, межбровья, работа с "гусиными лапками", малярными мешками. Блефаропластика стала эффективной, безопасной, малозатратной и по времени, и по здоровью, что повысило рост ее популярности", - рассказал Катков.

"Методики из года в год совершенствуются, появляются новые технологии. Технологическое развитие сделало ее безопасной и эффективной. В индустрию пришел частный бизнес, что расширило спектр услуг и повысило их качество. Сегодня в любом городе вы найдете с десяток пластических клиник, ориентированных на самые разные эстетические манипуляции, оборудованных по последнему слову техники, с коллективом настоящих профессионалов. Пластика стала доступной, что естественно сказалось на повышении спроса на эти услуги", - высказался хирург.

Катков отметил расширение использования малоинвазивных методик.

"Блефаропластика легко сочетается с другими методиками омоложения лица. При этом все чаще для их выполнения хирурги используют эндоскопические инструменты, которые позволяют производить все манипуляции через 1-1,5-сантиметровые разрезы, а также контролировать процесс через специальные камеры, выводящие изображение на экран. Это обеспечивает бережное отношение к тканям, восстановление после таких операционных вмешательств проходит быстро, без осложнений, формируются малозаметные тонкие рубчики. И если раньше эндоскопические операции выполняли только в лобно-височной зоне, то сегодня их применяют для омоложения и подтяжки всего лица", - добавил эксперт.

Среди новых трендов, по его мнению, бьютификация.

"Рост популярности пластической хирургии связан и с развитием социума в целом. Люди позже выходят на пенсию, продолжают строить свою карьеру, несмотря на возраст. А для этого, естественно, надо выглядеть соответствующим образом. Это повышает нашу самооценку. Возрастной состав пациентов пластических клиник сегодня изменился. Он прирос, в том числе и за счет молодых людей. Их идеалы красоты тоже трансформировались. Люди желают совершенствовать свои уникальные особенности без радикальных изменений. И здесь приходят на помощь методики бьютификации, нацеленные на гармонизацию внешности. Это могут быть как косметические процедуры, так и серьезные пластические манипуляции. Именно поэтому количество операций по ринопластике, маммопластике, липосакции, липоскульптуры, липофилинга лица и тела, пластики подбородка и скул увеличилось кратно", - заключил он.