18 сентября 2025

18 сентября 2025 16:37

Стилист Лисовец назвал надетую задом наперед одежду трендом осени

Российский стилист Владислав Лисовец назвал необычные тренды в одежде на осень 2025 года.

Как передает Day.Az, соответствующая информация появилась на его официальном сайте.

По словам специалиста, в текущем сезоне будут актуальны надетые задом наперед свитера, пиджаки и пальто. Подобные образы были продемонстрированы на показах брендов Christopher Esber, Brandon Maxwell, Zomer и Issey Miyake.

"Странный тренд для большинства, я уверен, ну а почему бы и не попробовать?" - отметил Лисовец.

Также специалист заявил, что популярными окажутся узлы на нарядах, небрежный стиль и прозрачные и блестящие изделия.


Просмотров: 112

