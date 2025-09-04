Стилист поделилась модными советами на осень 2025 года

Мода осени 2025 года обещает быть одновременно уютной и выразительной, возвращаются в тренды спокойные природные оттенки, свободные силуэты и практичные материалы, рассказала стилист, эксперт-преподаватель международной сети учебных пространств в сфере красоты "Эколь" Светлана Болотова.

Как передает Day.Az, советами о том, как совместить комфорт с яркими акцентами и какие вещи стоит взять на заметку, она поделилась с "Лентой.ру".

Трендовые цвета сезона - спокойные и глубокие, отметила стилист. Так, в моду возвращается "Total chocholate", можно комбинировать между собой разные оттенки коричневого. Кроме того, по словам Болотовой, среди заметных акцентов - горчичный и "пряный" оранжево-золотистый. Не уступает и винный, который уже несколько лет подряд держится в тренде и все еще очень органично смотрится в осенней обстановке, поделилась эксперт.

Этой осенью дизайнеры предлагают много насыщенного красного, а также мягкий зеленый, напоминающий лесную листву, указала собеседница "Ленты.ру". Актуальную палитру дополняют фиолетовый, терракотовый и кирпичный оттенки, спокойные хаки и оливковый, а также разные варианты серого - от светлого до графитового, добавила Болотова.

По мнению эксперта, в основе осеннего стиля можно будет выделить два ключевых направления.

Стилист рассказала и об основных силуэтах и материалах, на которые следует обратить внимание. Среди них объемные пальто-"коконы", пиджаки с широкими плечами, кожаные платья и юбки-карандаш, узкие брюки, длинные платья-рубашки, а также топы и платья с необычными вырезами.

"Общий силуэт сезона - свободный верх в сочетании с узким низом. Ткани и материалы этой осенью тоже играют большую роль. Главный фаворит - бархат: он встречается в пиджаках, платьях и брюках. Более повседневный вариант - велюр, а вельвет возвращается в виде брюк и пиджаков. В моде натуральные материалы вроде шерсти и кашемира, а также практичная искусственная кожа и мех. При этом одежда должна быть не только красивой, но и приятной на ощупь", - высказалась Болотова.

Аксессуары подчеркивают общий настрой сезона, обозначила эксперт. В тренде большие мягкие сумки, удобные ботинки на толстой подошве, грубые туфли. В украшениях сегодня ценятся уникальность и ручная работа, часто используются винтажные вещи или изделия из переработанных материалов, заключила собеседница "Ленты.ру".