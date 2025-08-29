Стилист рассказал, как модно носить куртку-бомбер осенью

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец в бесе с "Газетой.Ru" посоветовал осенью носить куртки-бомберы с классическими юбками и платьями.

Как передает Day.Az, образ обязательно должен быть дополнен обувью на каблуке.

"Сейчас в тренде элегантность. Поэтому громоздкие куртки, бомберы оверсайз мы обыгрываем. Если раньше мы эти куртки носили с широкими джинсами, с кедами, с кроссовками, с капюшоном, с бейсболкой, то сегодня эта куртка носится с платьем, с элегантной классической юбкой. Обязательно каблук, хорошая сумка элегантная. То есть мы оставляем какие-то дерзкие элементы, но они всегда сочетаются и дополняются элегантной одеждой. Тогда этот образ будет современным, городским и вкусным", - сказал Лисовец.

До этого стилист дал рекомендации по выбору верхней одежды на осень. По его словам, в осенне-зимнем сезоне в тренде силуэт перевернутого треугольника - когда широкие плечи уравновешиваются узкой талией. Это могут быть куртки, плащи, пальто - никаких ограничений.