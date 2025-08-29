29 августа 2025

29 августа 2025 10:21

Стилист рассказал, как модно носить куртку-бомбер осенью

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец в бесе с "Газетой.Ru" посоветовал осенью носить куртки-бомберы с классическими юбками и платьями.

Как передает Day.Az, образ обязательно должен быть дополнен обувью на каблуке.

"Сейчас в тренде элегантность. Поэтому громоздкие куртки, бомберы оверсайз мы обыгрываем. Если раньше мы эти куртки носили с широкими джинсами, с кедами, с кроссовками, с капюшоном, с бейсболкой, то сегодня эта куртка носится с платьем, с элегантной классической юбкой. Обязательно каблук, хорошая сумка элегантная. То есть мы оставляем какие-то дерзкие элементы, но они всегда сочетаются и дополняются элегантной одеждой. Тогда этот образ будет современным, городским и вкусным", - сказал Лисовец.

До этого стилист дал рекомендации по выбору верхней одежды на осень. По его словам, в осенне-зимнем сезоне в тренде силуэт перевернутого треугольника - когда широкие плечи уравновешиваются узкой талией. Это могут быть куртки, плащи, пальто - никаких ограничений. 


Просмотров: 98

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 1 657
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 1 743
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 2 745
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 3 072
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 2 893
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 5 828
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 6 496
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 8 155
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 13 577
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 302
Самая модная обувь осени 2022 года