27 августа 2025

27 августа 2025 09:55

Стилист Лисовец назвал модные цвета одежды на осень

Российский стилист Владислав Лисовец назвал модные цвета одежды на осень 2025 года.

Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на его официальном сайте.

По словам эксперта, в грядущем сезоне актуальными будут типичные для осени оттенки. Среди них - коричневые, бежевые и насыщенно-бордовые тона.

В то же время в тренде окажутся яркие летние цвета. "Дизайнеры все еще активно выбирают розовый: и тот, что напоминает Барби, и более приглушенные варианты, вплоть до кораллового. Много ярких, насыщенных цветов: красный, зеленый, желтый!" - указал специалист, призвав при этом избегать неоновых оттенков.


Просмотров: 56

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 1 640
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 1 731
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 2 732
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 3 050
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 2 880
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 5 816
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 6 481
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 8 143
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 13 563
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 292
Самая модная обувь осени 2022 года