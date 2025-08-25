Аналог юбки станет самой модной мужской одеждой в 2026 году

Редакторы Vogue назвали аналог юбки самой модной мужской одеждой в 2026 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Как передает Day.Az, по словам журналистов, популярным станет саронг, который в соответствии с современными трендами переосмыслили дизайнеры. Среди них - креативный директор бренда Dries van Noten Джулиан Клауснер, британский модельер Крейг Грин и итальянский кутюрье Никколо Паскуалетти.

Манекенщики на их показах демонстрировали саронги с различными принтами как в сочетании с обнаженными ногами, так и надетые поверх штанов карго и классических брюк.