25 августа 2025

25 августа 2025 10:15

Аналог юбки станет самой модной мужской одеждой в 2026 году

Редакторы Vogue назвали аналог юбки самой модной мужской одеждой в 2026 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Как передает Day.Az, по словам журналистов, популярным станет саронг, который в соответствии с современными трендами переосмыслили дизайнеры. Среди них - креативный директор бренда Dries van Noten Джулиан Клауснер, британский модельер Крейг Грин и итальянский кутюрье Никколо Паскуалетти.

Манекенщики на их показах демонстрировали саронги с различными принтами как в сочетании с обнаженными ногами, так и надетые поверх штанов карго и классических брюк.


