Zara удалила рекламные фото с сайта из-за жалоб на внешность моделей

Испанский бренд Zara удалил рекламные фото летней коллекции одежды с сайта из-за жалоб на внешность моделей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает BBC.

Управление рекламных стандартов ASA в Великобритании обратило внимание на снимок манекенщицы в белом коротком платье с пышными оборками. По мнению организации, девушка выглядела изможденной из-за визуально тонких ног и рук. Кроме того, критике подвергся другой кадр, где модель позировала в расстегнутой рубашке. В ASA объяснили, что такая реклама искажает представление о здоровом женском теле и пропагандирует худобу из-за выпирающих ключиц.

Ритейлер, в свою очередь, согласился с данными претензиями и удалил фото с сайта. Позже представители Zara выпустили заявление, в котором они сообщили, что модели имеют медицинские справки, подтверждающие отсутствие проблем со здоровьем.