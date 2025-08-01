1 августа 2025

1 августа 2025 15:53

Названы самые модные брюки на осень

Редакторы журнала Vogue назвали самые модные брюки на осень 2025 года.

Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на сайте издания.

В грядущем сезоне актуальными будут данные изделия с узкими штанинами и скинни черного и темно-синего цветов. Также популярными окажутся штаны с запахом и брюки, выполненные из атласа. Отмечается, что последние зачастую отличаются эластичным поясом и свободным, струящимся силуэтом.

"Они [атласные брюки] идеально сочетаются как с кроссовками - для офиса, так и с туфлями на каблуках - для вечернего выхода", - заявили журналисты.

Известно, что указанные предметы гардероба представлены в ассортименте таких брендов, как Dolce & Gabbana, Loewe, Isabel Marant, Bershka и H&M.


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