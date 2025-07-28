Культовый купальник из 50-х вернулся в моду - ФОТО

Культовый купальник из 1950-х годов вновь вернулся в моду летом 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте французской версии Vogue.

Речь идет о данных предметах гардероба с принтом "горох", который достиг расцвета популярности в середине прошлого века благодаря стилю пинап. В том числе в платье с указанным узором появилась актриса Мэрилин Монро в фильме "Зуд седьмого года" 1955 года.

В свою очередь, журналисты назвали подобные купальники главным пляжным трендом текущего сезона. Так, его можно встретить, в том числе в коллекциях брендов Dolce & Gabbana, Bananhot и Frankies Bikini x Khy.