25 июля 2025

25 июля 2025 09:29

Названа модная замена джинсам на осень

Редакторы немецкой версии Vogue назвали модную замену джинсам на осень 2025 года.

Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на сайте издания.

Актуальной альтернативой штанам из денима станут замшевые брюки, популярные в 1960-1970-х годах. Так, например, в прошлом их носила известная французская актриса Брижит Бардо.

В свою очередь, в настоящее время данные изделия включили в свой гардероб манекенщицы Белла Хадид и Тина Кунаки. Кроме того, они представлены в ассортименте таких брендов, как Miu Miu, Isabel Marant и Zadig & Voltaire.


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