23 июля 2025

23 июля 2025 10:35

Стилист рассказала, как стильно одеться в дождь

Чтобы выглядеть стильно в дождливую погоду, можно надеть укороченные варианты джинсов, кюлоты или юбки и платья средней длины, а сверху накинуть тренч или ветровку.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала стилист Ольга Ким.

"В дождь имеет смысл взять с собой либо ветровку, либо тренч. Сейчас тренчи популярны не только длинные, есть разные варианты. Можно выбрать укороченный тренч, если вы боитесь, что будет какая-то каша под ногами, и низ промокнет. Я бы брала куртку типа парки, то есть достаточно свободную, может быть, с карманами. Если носите классический стиль, офисный вариант, то тренч лучше подойдет, а если кэжуал, то можно и тренч, и парку, и ветровку с капюшоном. Самые модные сейчас - джинсы Wide Leg и брюки полной длины, которые будут близко к асфальту, к мокрой земле. Они, конечно же, намокнут, поэтому в дождь я не рекомендую прям в полную длину брюки или юбки-макси. Лучше заменить на укороченные варианты - это могут быть джинсы багги, которые слегка ниже щиколотки. Их можно даже немножечко подвернуть на случай дождя. Это могут быть брюки-кюлоты. Они были несколько лет диким анти-трендом, а сейчас они уже становятся частью классической одежды, поэтому это не что-то страшное, их вполне можно носить. Это могут быть платья, юбки миди, то есть не длина макси, которая тоже сейчас актуальна, но она не очень практична в дождь, а именно миди", - сказала она.

Ким отметила, что из обуви стоит выбирать ботинки в мужском стиле, кожаные кроссовки или резиновые сапоги.

"По обуви рекомендую выбирать ботинки из натуральной или эко-кожи. Это могут быть оксфорды, броги, что-то типа ботинок в мужском стиле, но не теплые осенние ботинки, а именно без подкладки, без байки, просто кожаные ботинки невысокие, где косточка на щиколотке будет видна. Либо это могут быть кеды или кроссовки, но не из текстиля, а именно из кожи или из эко-кожи, чтобы ноги у вас не промокли. Если это какой-то сильный катаклизм, сильный ливень, то это может быть и резиновая обувь. Сейчас много стильной и актуальной резиновой обуви. Это могут быть и резиновые сапожки, причем сапожки очень красиво носить, например, с высокими гольфами, которые выглядывают из-под сапог, с мини-юбкой - прям вообще супер-стильный образ. Сверху можно какую-то парку или пиджак, например, и зонт. И кроме сапог еще есть варианты, сейчас много резиновой обуви появилось - как ботинки челси. Они выглядят как обычные ботинки челси, только из резины сделаны, может быть, из каких-то полимеров. Они могут быть более легкие даже, чем резиновые сапоги. И будут выглядеть они вполне стильно и интересно, и сочетаться с классической одеждой", - добавила она. 


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