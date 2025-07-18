18 июля 2025

18 июля 2025 10:10

Врач предупредил об опасности популярной летней обуви

Летом лучше не надевать сандалии и шлепанцы для ходьбы на большие расстояния. По словам подолога Айтора Переса, это может спровоцировать воспаление связок и повысить риск травм ног.

Как передает Day.Az, слова эксперта приводит издание Infosalus.

Перес предупредил, что шлепанцы и сандалии не оснащены каркасом, поддерживающим правильное положение ног во время ходьбы. Длительное ношение такой обуви повышает риск растяжения мышц. Такие повреждения сопровождаются отеком и болью.

Врач добавил, что при долгом хождении в мягкой открытой обуви также может развиться подошвенный фасциит. Это дегенеративное заболевание, при котором происходит разрушение фасции - оболочки соединительной ткани, покрывающей мышцы. В частности, в обуви без "поддержки" может воспалиться связка, которая поддерживает свод стопы.

По словам медика, шлепанцы и сандалии подойдут для душа и бассейна, но для пеших прогулок безопаснее всего будет выбрать кроссовки. Доктор Перес добавил, что летняя обувь зачастую изготавливается из некачественных материалов, а некоторые модели еще и имеют каблук, который оказывает дополнительную нагрузку на стопы. В шлепанцах и сандалиях также повышается риск травм и падений. 


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