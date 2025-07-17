17 июля 2025

17 июля 2025 17:01

Стилист рассказала, как выбрать купальник и скорректировать фигуру

При выборе купальника важно ориентироваться на моду, а также на то, как он корректирует фигуру с помощью цвета, фактуры и деталей.

Как передает Day.Az, об этом kp.ru рассказала стилист Анна Гладкова.

Она уточнила, что светлые тона, горизонтальные акценты, блеск и фактуры будут увеличивать объем, темные тона, вертикальные акценты, однотонные и матовые ткани - сужать их. Так, например, лиф с декором или светлым оттенком поможет девушкам добавить объема в верхней части.

Обладательницам фигуры "прямоугольник" эксперт посоветовала покупать светлые фактурные купальники с завязками, "груша" - декорированный верх и простой низ. Если тип фигуры "перевернутый треугольник", можно присмотреться к темным лифам и плавкам с горизонтальными деталями.

"Слитный купальник может отлично скорректировать фигуру за счет формы и цветового решения, а также позволяет скрыть недостатки, акцентировав внимание исключительно на достоинствах. Раздельный купальник удобнее для загара, быстрее сохнет", - добавила Гладкова. 


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