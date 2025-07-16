16 июля 2025

16 июля 2025 11:44

Сардину назвали новым модным трендом

Одежду с изображением сардин назвали новым трендом лета 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Indy100.

Согласно материалу, мода на подобные вещи началась с завирусившейся в соцсетях сумки бренда Bottega Veneta с ручкой в виде сардины. После этого тенденцию подхватили и другие марки, принявшись создавать предметы гардероба и аксессуары с принтом в виде упомянутой рыбы.

"Этот тренд - прекрасный пример современной одержимости моды с неожиданностями", - отметила стилистка Меган Уоткинс и добавила, что на самом деле изображения какой-либо еды часто становились актуальными в модной индустрии. "Вспомните моду на фастфуд или вещи с лобстерами. Сардина популярна, поскольку она совершенно не гламурная", - подытожила она.


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