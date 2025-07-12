Ведущий «Модного приговора» назвал лучшую одежду для жары

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал лучшую одежду для жары.

Как передает Day.Az, об этом он написал в Telegram-канале.

"На улице пекло и мягкие струящиеся брюки с сатиновым блеском - прекрасная находка для городских образов. Они отлично будут смотреться с однотонными майками и футболками, жилетами, с вьетнамками, балетками, классическими сумками и акцентными украшениями", - написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий "Модного приговора" посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить "желейную". По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.