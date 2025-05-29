29 мая 2025

29 мая 2025 18:04

Компания Chanel хочет вернуться в Россию

Компания Chanel SARL, которая базируется в Швейцарии, подала заявку на регистрацию своего бренда в России.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Осторожно, новости".

Отмечается, что Chanel SARL регистрирует товарный знак "Шанель". По данным Роспатента, заявка была подана 27 мая 2025 года.

До этого сообщалось, что специализирующиеся на производстве и продаже предметов роскоши компании Richemont, Tiffany и Bulgari понесли значительные финансовые потери после полного или частичного закрытия своих бутиков в России. 


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