28 мая 2025

28 мая 2025 10:38

Названы необходимые в гардеробе пять платьев на лето

Редакторы журнала Glamour назвали необходимые в гардеробе пять платьев на лето 2025 года. 

Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, женщинам следует приобрести платье-рубашку для походов в офис и официальных встреч, а также короткое черное платье из легкого материала, являющееся универсальным. В то же время в список вошли данные вещи в стиле бохо и с цветочным принтом, которые подойдут для отдыха.

Кроме того, журналисты посоветовали включить в гардероб одно трендовое на данный момент платье, например "халтер" (вид одежды с открытой спиной и плечами, где ворот завязывается или крепится на шее на манер петли - прим. "Ленты.ру").


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