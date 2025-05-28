Названы необходимые в гардеробе пять платьев на лето

Редакторы журнала Glamour назвали необходимые в гардеробе пять платьев на лето 2025 года.

Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, женщинам следует приобрести платье-рубашку для походов в офис и официальных встреч, а также короткое черное платье из легкого материала, являющееся универсальным. В то же время в список вошли данные вещи в стиле бохо и с цветочным принтом, которые подойдут для отдыха.

Кроме того, журналисты посоветовали включить в гардероб одно трендовое на данный момент платье, например "халтер" (вид одежды с открытой спиной и плечами, где ворот завязывается или крепится на шее на манер петли - прим. "Ленты.ру").