Юбка-баллон возвращается

Некоторые модные тенденции, казалось бы, исчезают навсегда, но на самом деле они просто уходят на задний план, чтобы спустя время вернуться с новой силой.

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, это относится и к юбкам-баллонам, которые вновь набирают популярность благодаря коллекциям таких брендов, как Chloé, Alaïa, Cecilie Bahnsen, Marc Jacobs и Ferragamo.

В 2025 году эти юбки будут представлены в различных вариациях: однотонные и с узорами, мини и миди, объёмные и струящиеся. Если вы хотите приобрести эту модную юбку для начала лета и узнать, с чем её сочетать, вот несколько советов от marianne.cz.

Юбки-баллоны: от прошлого к настоящему

Хотя многие ассоциируют юбки-баллоны с 2010-ми годами, когда они стали популярны среди подростков, их история уходит гораздо глубже. Пышные силуэты с подкладкой, создающие эффект сборок, были в моде ещё в 1980-х. Однако настоящий прорыв в дизайне юбок-баллонов совершил Кристобаль Баленсиага в 1950-х. Пьер Карден и Кристиан Диор также увлекались созданием платьев и юбок с объёмными силуэтами.

Юбка-баллон: универсальность и стиль

В коллекциях сезона весна-лето 2025 года юбки-баллоны стали неотъемлемой частью модных показов. Такие бренды, как Chloé, JW Anderson, Cecilie Bahnsen, Alaïa, активно использовали этот элемент в своих нарядах. Дизайнеры часто применяют плиссированные юбки для вечерних платьев, но они также прекрасно подходят для повседневной носки. Юбка-баллон может оживить даже самый скромный образ.

Чтобы создать стильный комплект, выбирайте чёрную, белую или тёмно-синюю юбку-баллон мини или миди и сочетайте её с облегающим топом на бретелях. Главное правило - позвольте юбке быть главным акцентом вашего образа.

Романтика, горошек и клетка: разнообразие стилей

Юбки-баллоны длины миди выглядят элегантно и утончённо. Вы можете приобрести их у брендов Tatuum или weconcept. Сочетайте юбку с чёрным облегающим топом, водолазкой или жилетом в мужском стиле, чтобы создать сбалансированный образ.

Для повседневной носки подойдут модные балетки из сетки, низкие кеды в стиле adidas Samba или Puma Palermo, элегантные тапочки или туфли-лодочки с открытой пяткой. Если вы хотите выделиться, обратите внимание на ярко-жёлтую версию юбки-баллона от Arket, чёрно-зелёную от COS, в горошек от Reserved или в клетку от Zara.

Бежевая асимметричная модель с присборенной тканью по бокам также привлечёт внимание и станет отличным дополнением вашего гардероба.