23 мая 2025

23 мая 2025 12:42

Юбка, которую стоит носить весь сезон

Весна 2025 - это сезон белых юбок. Они вытеснили всё: от чёрных джинсов до строгих брюк, потому что сейчас именно белая юбка - ваш модный супергерой.

Лёгкая, женственная и универсальная, она даёт почувствовать себя одновременно кинодивой, парижанкой и девушкой, которая просто знает, что выглядит сногсшибательно.

Почему все носят белые юбки

Потому что это - чистый холст, на который можно нанести любой модный штрих:

  •     Подчёркивает загар и свежесть кожи.
  •     Сочетается с любым верхом - от джемпера до шелковой майки.
  •     Выглядит дорого, даже если стоит совсем недорого.

Белая юбка сразу делает образ "воздушным", современным и стильным. Главное - выбрать свою.

4 модели, которые стоит примерить

Плиссированная миди

Идеальна для офисного casual или прогулки по узким улочкам Европы. Как носить: с льняной рубашкой, минималистичными сандалиями и соломенной сумкой. Вечером - смените верх на топ из шёлка, добавьте каблук и украшения.

Мини-юбка А-силуэта

Для тех, кто хочет игривости без инфантилизма. Лучше всего сочетается с базовой футболкой и жакетом или кардиганом. Обувь - балетки, лоферы или белые кеды. Сумка - через плечо.

Юбка-комбинация

Шёлковая, струящаяся и универсальная. Носите с укороченным жакетом, трикотажным топом или даже свитшотом. Для элегантности - туфли на каблуке, для расслабленного вида - мюли или сандалии.

Макси в бохо-стиле

Для тех, кто хочет немного театральности. Сочетайте с топом на тонких бретелях, корсетом или кроп-топом. Добавьте соломенную шляпу и очки в стиле ретро - и вы словно сошли с модной обложки.

Как стилизовать белую юбку, чтобы все оборачивались

  •     Играйте с цветом: белый - идеальная база для кораллового, небесно-голубого, изумрудного и даже неона.
  •     Смешивайте фактуры: кожа, лен, деним, трикотаж - всё, что создаёт интересный контраст.
  •     Добавляйте характер: винтажные очки, яркий пояс, шёлковый платок в волосы - мелочи решают всё.

А если вы - не юбочная

Никогда не говорите "никогда". Белые юбки бывают настолько разными, что одна из них обязательно заставит вас передумать. Вам просто нужна ваша - та, которая сядет идеально и скажет за вас: "Да, я лёгкая. Да, я стильная. Да, я хочу жить красиво".


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