Юбка, которую стоит носить весь сезон

Весна 2025 - это сезон белых юбок. Они вытеснили всё: от чёрных джинсов до строгих брюк, потому что сейчас именно белая юбка - ваш модный супергерой.
Лёгкая, женственная и универсальная, она даёт почувствовать себя одновременно кинодивой, парижанкой и девушкой, которая просто знает, что выглядит сногсшибательно.
Почему все носят белые юбки
Потому что это - чистый холст, на который можно нанести любой модный штрих:
- Подчёркивает загар и свежесть кожи.
- Сочетается с любым верхом - от джемпера до шелковой майки.
- Выглядит дорого, даже если стоит совсем недорого.
Белая юбка сразу делает образ "воздушным", современным и стильным. Главное - выбрать свою.
4 модели, которые стоит примерить
Плиссированная миди
Идеальна для офисного casual или прогулки по узким улочкам Европы. Как носить: с льняной рубашкой, минималистичными сандалиями и соломенной сумкой. Вечером - смените верх на топ из шёлка, добавьте каблук и украшения.
Мини-юбка А-силуэта
Для тех, кто хочет игривости без инфантилизма. Лучше всего сочетается с базовой футболкой и жакетом или кардиганом. Обувь - балетки, лоферы или белые кеды. Сумка - через плечо.
Юбка-комбинация
Шёлковая, струящаяся и универсальная. Носите с укороченным жакетом, трикотажным топом или даже свитшотом. Для элегантности - туфли на каблуке, для расслабленного вида - мюли или сандалии.
Макси в бохо-стиле
Для тех, кто хочет немного театральности. Сочетайте с топом на тонких бретелях, корсетом или кроп-топом. Добавьте соломенную шляпу и очки в стиле ретро - и вы словно сошли с модной обложки.
Как стилизовать белую юбку, чтобы все оборачивались
- Играйте с цветом: белый - идеальная база для кораллового, небесно-голубого, изумрудного и даже неона.
- Смешивайте фактуры: кожа, лен, деним, трикотаж - всё, что создаёт интересный контраст.
- Добавляйте характер: винтажные очки, яркий пояс, шёлковый платок в волосы - мелочи решают всё.
А если вы - не юбочная
Никогда не говорите "никогда". Белые юбки бывают настолько разными, что одна из них обязательно заставит вас передумать. Вам просто нужна ваша - та, которая сядет идеально и скажет за вас: "Да, я лёгкая. Да, я стильная. Да, я хочу жить красиво".