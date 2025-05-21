Френч возвращается в моду в неожиданной интерпретации

Погода пока не радует летним теплом, но никто не мешает создать нужное настроение самому. Начать можно с мелочей - например, с ногтей. Мастера в один голос рекомендуют забыть про сложные дизайны и броские цвета.

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, в этом сезоне в моде сдержанность, деликатность и едва уловимый шарм.

Сливочное масло - новый фаворит

Мягкий, теплый, немного сливочный и слегка желтоватый. Этот оттенок обещает побить популярность прежнего хита - "мокко мусса". Он выглядит ухоженно, нежно и очень "вкусно". Подходит практически всем - за исключением разве что ультракоротких ногтей, где теряется его выразительность.

Лимонные ноты: для тех, кто не боится блистать

Яркий, дерзкий, но требовательный. Лимон и его оттенки отлично смотрятся на ровной ногтевой пластине и ухоженной коже рук. Малейшие заусенцы сразу станут заметны, так что уход - обязательное условие. Зато в солнечные дни такой маникюр смотрится свежо, весело и эффектно. Главное - не переборщить с длиной и декором.

Френч - но не тот, к которому вы привыкли

Классический френч уже поднадоел? Отлично, потому что теперь он другой. Вместо прозрачной базы - нежно-розовая, а окантовка может быть выполнена в металлическом или даже "ледяном" оттенке. Лёгкая втирка добавит эффекта. Но забудьте про агрессивные острые ногти - они давно утратили актуальность.

Итак, пока природа капризничает, создаём лето на кончиках пальцев. Ведь настроение начинается с деталей - особенно таких красивых.