23 мая 2025

23 мая 2025 16:49

Врач предупредил о вреде популярной летней обуви

Ортопед-хирург Касер Назир назвал шлепанцы самой вредной для ног обувью. Как популярная летняя обувь влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата, он рассказал Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач отметил, что в шлепанцах свод стопы лишен поддержки, поэтому велика вероятность развития подошвенного фасцита. Кроме того, по его словам, ношение такой обуви часто приводит к болям в коленях, бедрах и спине. "Открытая конструкция шлепанцев означает, что ваши ноги в большей степени подвержены травмам, таким как ушибы пальца ноги, порезы и ссадины", - предупредил Назир.

Ортопед добавил, что без вреда для ног можно носить сандалии-слайдеры с толстым ремешком над стопой.


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