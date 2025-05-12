Лодочки возвращаются в моду - тренд с новым смыслом

Мода снова говорит "да" тому, чему ещё вчера мы говорили "нет". На этот раз в эпицентре - туфли-лодочки. Когда-то обувь студентов из братств и владельцев яхт, сегодня они - горячий тренд лета.
Знаменитости, дизайнеры и инфлюенсеры выводят этот, казалось бы, устаревший фасон на новый уровень, передает Day.Az.
Из моря - в модные луки
Оригинально созданные в 1930-х для моряков (чтобы не скользить на мокрой палубе), туфли-лодочки переживают неожиданное перерождение. Loewe, Monse и Jacquemus показывают их на подиумах, стилизуя с кожаными накидками, пижамными костюмами и мини-юбками. Меньше "яхт-клуба", больше стиля.
В чём фишка нового прочтения
Дизайнеры внесли тонкие, но решающие изменения:
Miu Miu использует состаренную кожу
Jacquemus предлагает мягкую замшу
Bottega Veneta добавляет массивную рифлёную подошву
Эти детали делают лодочки актуальными и дерзкими.
Как носить (и не попасть в ловушку стереотипа)
Забудь про шорты цвета хаки и поло. Современная стилизация - это игра на контрастах. Например, актриса Эмма Коррин выбрала лодочки с плиссированной юбкой и множеством ремней. Получился образ, далёкий от образа из "кампуса", но ближе к подиуму.
Почему это не временно
Несмотря на смешанную репутацию, туфли-лодочки уверенно двигаются в сторону культового статуса. Они уже не просто практичные - они стильные, смелые и неожиданные. А мода, как известно, любит именно такие повороты.