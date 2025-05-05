5 мая 2025

5 мая 2025 11:34

Мужчины неожиданно полюбили одну женскую вещь

Знаменитые мужчины неожиданно полюбили одну женскую вещь. 

Как передает Day.Az, материал на эту тему публикует Financial Review.

Модные редакторы отмечают, что именитые мужчины принялись носить часы из женских коллекций. Любимчик зумеров Тимоти Шаламе, например, посетил премию "Оскар" с часами Baignoire люксового бренда Cartier из линейки 1994 года. Отмечается, что такая модель часов создавалась для женщин - их корпус покрыт бриллиантами, рубинами и сапфирами.

Помимо Шаламе, с женскими часами на запястье заметили американского актера Джеффи Голдблюма, который выбрал часы из ассортимента марки Vacheron Constantin. В то же время ирландская телезвезда Пол Мескал появился на премьере "Гладиатор 2" с часами Cartier Baignoire из постоянной коллекции ювелирного дома.


Просмотров: 114

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

27 марта 16:50

  • 1 232
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 1 450
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 1 437
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 4 329
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 5 111
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 6 777
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 12 146
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 10 924
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 11 343
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 10 846
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью