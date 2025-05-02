Летние образы 2025: комфорт и стиль в каждом элементе

Лето 2025 обещает стать временем не только ярких красок и отпусков, но и настоящего модного освобождения. Дизайнеры по всему миру сделали ставку на простоту, натуральность и лёгкость - всё ради того, чтобы мы чувствовали себя свободно, не жертвуя стилем, передает Day.Az.

Льняные ткани и хлопок - главные материалы сезона

Главный ориентир летнего гардероба - дышащие, натуральные ткани. Лён, муслин и органический хлопок заняли лидирующие позиции на подиумах. Эти материалы не только выглядят элегантно, но и обеспечивают максимальный комфорт даже в самую жаркую погоду. Объёмные рубашки, струящиеся платья и свободные брюки - всё это сочетается с минималистичной эстетикой нового сезона.

Новый взгляд на крой и силуэт

Мода на oversize никуда не уходит, но в 2025 она обретает новые формы. Драпировки, воздушные рукава, асимметричные линии и наслоение тонких тканей создают эффект невесомости. Особый акцент делают на свободе движений: никаких жёстких корсетов или плотных тканей - только мягкость и струящиеся формы.

Пастель против яркости: игра на контрастах

В палитре этого лета сочетаются два направления: нежные пастельные тона (лаванда, мята, молочный, бледно-голубой) и яркие вспышки сочных цветов - апельсин, лайм, роза. Главное - не бояться миксовать, создавая игривые и лёгкие образы.

Аксессуары тоже отдыхают

Даже аксессуары в этом сезоне становятся "невесомыми". Минималистичные сандалии, плетёные сумки, соломенные шляпы и очки oversize - всё для того, чтобы дополнить образ, не перегружая его.

Лето 2025 - это о свободе быть собой. Модные тренды не требуют сложных решений, они поддерживают комфорт, индивидуальность и лёгкость.