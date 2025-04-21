Названы главные антитренды 2025 года

Мода не прощает застой. То, что вчера казалось самым стильным, сегодня может смотреться устаревшим и даже неуместным.
Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, чтобы оставаться на волне и выглядеть актуально, важно уметь вовремя обновлять гардероб.
Разберём, какие тренды уверенно покидают модный пьедестал в этом году и что приходит им на смену.
1. Перебор с логотипами
Логомания теряет актуальность. Кричащие надписи на вещах сменяются минимализмом, чистыми линиями и утончёнными деталями. Вместо того чтобы носить одежду-афишу, выбирайте лаконичные модели с качественным кроем.
2. Узкие джинсы
Skinny уходят в прошлое, уступая место свободным формам. В тренде - джинсы прямого кроя, "бананы", модели с низкой посадкой и объёмом на бёдрах.
3. Яркий неон
Неоновые цвета стали утомительными. Сейчас в моде - приглушённые, сложные оттенки: оливковый, бежевый, пудровый, винный. Они смотрятся благороднее и легче сочетаются между собой.
Что стоит добавить в гардероб
1. Эстетика "чистого листа"
Базовые оттенки, нейтральные ткани и отсутствие лишнего декора - вот стиль нового времени. Он подчеркивает уверенность и вкус без лишнего пафоса.
2. Объёмные формы и многослойность
Oversize остался, но стал сложнее: добавились нестандартные пропорции, многослойные образы, игры с фактурами.
3. Эко-материалы и текстура
Внимание сместилось на экологичные ткани, необработанные края, текстиль ручной работы. Это не просто мода, а философия ответственного потребления.
Как оставаться модной
Мода всегда в движении - и это не повод поддаваться всем трендам подряд, а шанс подчеркнуть свою индивидуальность в духе времени. Обновляя гардероб, делайте выбор в пользу качества, комфорта и актуальности, ведь по-настоящему стильный образ - это тот, в котором вы чувствуете себя уверенно.