21 апреля 2025

21 апреля 2025 13:02

Названы главные антитренды 2025 года

Мода не прощает застой. То, что вчера казалось самым стильным, сегодня может смотреться устаревшим и даже неуместным. 

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, чтобы оставаться на волне и выглядеть актуально, важно уметь вовремя обновлять гардероб. 

Разберём, какие тренды уверенно покидают модный пьедестал в этом году и что приходит им на смену.

1. Перебор с логотипами

Логомания теряет актуальность. Кричащие надписи на вещах сменяются минимализмом, чистыми линиями и утончёнными деталями. Вместо того чтобы носить одежду-афишу, выбирайте лаконичные модели с качественным кроем.

2. Узкие джинсы

Skinny уходят в прошлое, уступая место свободным формам. В тренде - джинсы прямого кроя, "бананы", модели с низкой посадкой и объёмом на бёдрах.

3. Яркий неон

Неоновые цвета стали утомительными. Сейчас в моде - приглушённые, сложные оттенки: оливковый, бежевый, пудровый, винный. Они смотрятся благороднее и легче сочетаются между собой.

Что стоит добавить в гардероб

1. Эстетика "чистого листа"

Базовые оттенки, нейтральные ткани и отсутствие лишнего декора - вот стиль нового времени. Он подчеркивает уверенность и вкус без лишнего пафоса.

2. Объёмные формы и многослойность

Oversize остался, но стал сложнее: добавились нестандартные пропорции, многослойные образы, игры с фактурами.

3. Эко-материалы и текстура

Внимание сместилось на экологичные ткани, необработанные края, текстиль ручной работы. Это не просто мода, а философия ответственного потребления.
Как оставаться модной

Мода всегда в движении - и это не повод поддаваться всем трендам подряд, а шанс подчеркнуть свою индивидуальность в духе времени. Обновляя гардероб, делайте выбор в пользу качества, комфорта и актуальности, ведь по-настоящему стильный образ - это тот, в котором вы чувствуете себя уверенно.


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