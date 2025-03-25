25 марта 2025

25 марта 2025 17:46

Во что нарядиться этой весной?

Стилист Изабелль Ен перечислила самые модные вещи на весну. 

Как передает Day.Az, ее комментарий публикует "Вечерняя Москва".

В наступившем сезоне эксперт призвала девушек обратить внимание на стиль бохо. 

"Легкие летящие ткани, природные оттенки и натуральные материалы - основа этого направления. Сочетайте с базовыми джинсами летящую блузку, удлиненный кардиган или вязаный топ. На ноги - казаки!" - посоветовала она.

Помимо этого, Ен порекомендовала носить светлый утепленный оверсайз-пиджак с укороченным рукавом, сочетая его с высокими перчатками. Также в список модных вещей специалист внесла бежевое пальто или тренч с вертикальными полосками.

"Еще один тренд сезона, который задали дизайнеры, - монохром. Монохромные образы можно делать не только пастельных тонов, но и яркими. Главное - никакого черного цвета!" - продолжила стилист.


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