Во что нарядиться этой весной?

Стилист Изабелль Ен перечислила самые модные вещи на весну.

Как передает Day.Az, ее комментарий публикует "Вечерняя Москва".

В наступившем сезоне эксперт призвала девушек обратить внимание на стиль бохо.

"Легкие летящие ткани, природные оттенки и натуральные материалы - основа этого направления. Сочетайте с базовыми джинсами летящую блузку, удлиненный кардиган или вязаный топ. На ноги - казаки!" - посоветовала она.

Помимо этого, Ен порекомендовала носить светлый утепленный оверсайз-пиджак с укороченным рукавом, сочетая его с высокими перчатками. Также в список модных вещей специалист внесла бежевое пальто или тренч с вертикальными полосками.

"Еще один тренд сезона, который задали дизайнеры, - монохром. Монохромные образы можно делать не только пастельных тонов, но и яркими. Главное - никакого черного цвета!" - продолжила стилист.