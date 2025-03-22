22 марта 2025

22 марта 2025 16:25

Стилистка назвала тренды весны

Стилистка Юлия Григуль назвала тренды весны. Соответствующий комментарий публикует портал "Новосибирские новости", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению эксперта, в настоящем сезоне актуальными станут укороченные тренчи и базовые модели пальто нейтральных цветов. При этом она отметила, что тем, кто хочет выделиться из толпы, можно присмотреться к бордовым, фиолетовым и изумрудным вариантам. "Если говорить о цветовой гамме в целом, в моду входят оттенки "сливочное масло". Эффектно будет выглядеть подобранный в тон трикотажный аксессуар или сумка", - отметила собеседница издания.

Кроме того, весной обрели популярность вещи с анималистичными принтами. Так, Григуль порекомендовала обратить внимание на леопард, зебру, змеиную кожу и ультрамодный, по ее мнению, коровий.

Помимо прочего, в тренды снова вернется стиль ретро. В связи с этим специалистка призвала отказаться от оверсайз одежды и заменить ее на приталенные пальто, пиджаки и жакеты.

В заключение Григуль упомянула броши. Она объяснила, что такой аксессуар можно сочетать с любым нарядом - от повседневной одежды до вечерних платьев. "Весеннее настроение придадут броши в виде цветов и бабочек, они могут быть в минималистичном стиле или объемными", - подчеркнула эксперт.


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