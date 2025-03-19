19 марта 2025

19 марта 2025 13:14

Певица Zivert появилась на показе в необычном образе - ФОТО

Певица Zivert (Юлия Zivert) появилась на показе новой осенне-зимней коллекции бренда Ruban в отеле Four Seasons Moscow. 

Как передает Day.Az, фото "Газете.Ru" предоставила пресс-служба.

Юлия Zivert пришла на закрытое мероприятие в длинном бежевом тренче, к которому было пристегнуто худи. Певица также надела серую вязаную юбку, горчичные остроносые сабо и очки с прозрачными линзами. 

Поп-исполнительница дополнила образ серьгами и светлой полупрозрачной сумкой-корзинкой. Знаменитости сделали гладкую укладку и макияж в нюдовых тонах.


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