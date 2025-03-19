19 марта 2025

19 марта 2025 09:36

Стилист назвала базовый вариант делового стиля одежды

Брюки прямого кроя, палаццо и зауженные идеально подходят для создания офисных образов.

Как сообщает Day.Az, стилист-имиджмейкер Ирина Катыхина в интервью "Москве 24" рассказала об этом.

По ее словам, прямые брюки - это базовый элемент делового стиля. "С этого типа брюк стоит начинать составление офисной капсулы. Они отлично сочетаются с жакетами разных фасонов и подходят для разнообразных комплектов", - отметила она.

Катыхина также подчеркнула, что наиболее удобными являются брюки палаццо, которые визуально удлиняют ноги, делают талию уже и вытягивают силуэт, особенно если выбрать модель с высокой посадкой.

Кроме того, стилист посоветовала избегать слишком узких зауженных брюк, чтобы не чувствовать дискомфорт и не допустить отечности ног к концу дня. Лучше выбирать слегка свободные модели.

Для коррекции области талии специалист рекомендовала брюки на резинке.


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