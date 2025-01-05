5 января 2025

5 января 2025 18:19

«Ангел» Victoria's Secret с мужем снялась в парных пижамах

"Ангел" Victoria's Secret, модель Эльза Хоск с мужем Томом Дейли снялась в парных пижамах. Снимками она поделилась в Instagram.

Как передает Day.Az, модель Эльза Хоск позировала в розовой пижаме, состоящей из брюк и рубашки. Ее муж позировала в аналогичном комплекте пижамы, но в голубом исполнении. Модель собрала волосы в низкий пучок и сделала легкий нюдовый макияж. Съемка прошла в бутике магазина.

С 2015 года Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.


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