15 ноября 2024

15 ноября 2024 18:35

Названы самые модные фасоны свитеров на зиму

Редакторы французской версии Vogue назвали самые модные фасоны свитеров на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В грядущем сезоне журналисты посоветовали присмотреться к данным вещам из жаккарда, которые напоминают о стилистике 1980-х и коллекции подобных нарядов принцессы Дианы. В то же время актуальными будут асимметричные модели и варианты с воротником-шарфом, заявили они.

Кроме того, в списке оказались свитера поло, изделия оверсайз и с клетчатым узором. Отмечается, что указанные предметы гардероба представлены в ассортименте таких брендов, как Gucci, Isabel Marant, Miu Miu Max Mara, Jacquemus и Mango.


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