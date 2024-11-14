14 ноября 2024

14 ноября 2024 09:17

Врач рассказала, почему запоры приводят к варикозу

Переполненный кишечник давит на систему нижней полой вены, что вредит венозным клапанам. Из-за этого запоры могут привести к варикозу, - об этом "Газете.Ru" рассказала врач-флеболог сети "Клиника Фомина" в Москве Татьяна Ватолина, передает Day.Az.

"Появления варикоза можно избежать, даже если родители страдали данной патологией. Важно сохранять здоровый вес, так как ожирение повышает нагрузку на венозные клапаны. Их главная цель - сопротивление внешнему давлению: гравитации и нормальному весу человека, на лишний вес они не рассчитаны. Также нужно бороться с запорами, переполненный кишечник давит на систему нижней полой вены, что вредит венозным клапанам", - рассказала врач.

Для выявления предрасположенности к варикозу и выбора профилактических мер лучше обратиться к флебологу. Однако важно избегать факторов риска: частых запоров, ожирения, малоподвижного образа жизни. Беременным для профилактики варикоза нужно носить компрессионный трикотаж. Надевать его можно в любое время, но удобнее всего утром, пока нет отеков.

"Чаще варикозом страдают люди "сидячих" профессий, а не "стоячих". Это объясняется тем, что человек "на ногах" обычно не стоит без движения. Даже обычное переминание с ноги на ногу, которое непроизвольно выполняет хирург, находясь по 12 часов у операционного стола, позволяет "прокачивать" застоявшуюся кровь, помогая венам возвращать ее к сердцу. Долгое сидячее положение приводит к застою в венах, плюс зачастую эти люди склонны к набору веса. Поэтому важно проходить не менее двух километров в сутки, заниматься любимым спортом и искать любую возможность для активности", - отметила Ватолина.


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