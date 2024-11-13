Как правильно выбрать стиральный порошок?

Эффективность и особенности действия стирального порошка напрямую зависят от его состава, рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. В беседе с "Лентой.ру" химик назвал способ правильно выбрать стиральный порошок и перечислил основные виды веществ, которые могут входить в его состав.

"Хороший стиральный порошок должен подходить для различных видов тканей и успешно удалять разнообразные загрязнения с них. Кроме того, немаловажно, чтобы он был безопасным как для человека, так и для окружающей среды. Одними из основных компонентов стирального порошка являются поверхностно-активные вещества (ПАВы), удаляющие загрязнения, в том числе и стойкие. ПАВы бывают анионные, катионные, неионогенные и другие", - как передает Day.Az, об этом рассказал эксперт.

Анионные ПАВы (например, лаурилсульфат натрия) достаточно агрессивны по воздействию и особенно эффективны в удалении жировых и масляных пятен, объяснил Дорохов.

"Катионные - такие, как бензалкония хлорид или додецилбензолсульфоновая кислота - хорошо удаляют пятна от красок, крови и другие загрязнения, к тому же обладают антисептическими свойствами и эффектом отбеливания. Кроме того, они снижают уровень агрессивности и раздражающего воздействия анионных ПАВов на кожу, улучшают антистатические свойства и смачиваемость тканей. Это особенно важно для плотных тканей, таких как джинса или хлопок. За счет наличия в составе катионных ПАВов стиральный порошок более безопасен для тканей и кожи человека", - отметил он.

Неионогенные ПАВы обладают высокой совместимостью с другими компонентами стирального порошка, такими как анионные и катионные ПАВы, энзимы и отбеливающие агенты, что позволяет обеспечивать высокую степень очистки и защиту тканей, подчеркнул собеседник "Ленты.ру". Он добавил, что этот вид веществ способен сохранять эффективность при самых разных условиях стирки, и порекомендовал использовать их для чистки деликатных материалов и чувствительной кожи.

Немаловажную роль для качества стирального порошка играют и энзимы - например, амилаза, липаза, протеаза и другие. Они эффективно расщепляют различные типы загрязнений, такие как пятна от еды, напитков и косметики, крахмальные загрязнения, проникая в волокна ткани и разрушая белки, жиры и углеводы. Энзимы позволяют сохранять структуру и цвет тканей и экономят электроэнергию при использовании стиральной машины за счет того, что эффективно работают даже при низких температурах.

"Еще один важный компонент качественного порошка - отбеливающий агент. Наиболее распространенными отбеливателями являются перкарбонат натрия и перборат натрия. В процессе стирки они разлагаются с выделением кислорода, который окисляет и разрушает органические загрязнения. Отбеливатели помогают сохранить белизну и яркость светлых тканей, предотвращая их пожелтение и посерение, а также удаляют стойкие пятна и загрязнения, делая белье более чистым и свежим", - пояснил Дорохов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что полезными могут быть и входящие в состав порошка кондиционирующие вещества: силиконы, аминокислоты, глицерин, эфиры жирных спиртов и другие. Эти вещества, как рассказал эксперт, смягчают ткань, придают белью приятный аромат, обеспечивают защиту от статического электричества и улучшают внешний вид тканей. Кроме того, они, по его словам, позволяют сэкономить деньги на покупке отдельных средств для кондиционирования белья.